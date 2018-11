Is de stenengooier die het had gemunt op advocaten gepakt?

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft eind oktober een man opgepakt nadat hij bij een advocaten- en notariskantoor een ruit had vernield. Is hij ook verantwoordelijk voor de recente vernielingen bij advocaten in Arnhem en Nijmegen?

Sinds september zijn in totaal dertien advocatenkantoren in Gelderland het doelwit geweest van een stenengooier.

Vooral in Arnhem en Nijmegen werden ruiten aan diggelen gegooid. In september waren drie advocatenkantoren in Barneveld de klos.

Motief

De in Arnhem opgepakte man zou vaker zijn betrapt op het plegen van vernielingen, waarbij hij het had gemunt op kantoren van advocaten en notarissen. Volgende week moet hij bij de politierechter voorkomen.

In september liep hij bij een notaris in Apeldoorn. Over het motief van de man is niets bekend. Hij weigerde bij de politie zijn daad toe te lichten. De man heeft na zijn arrestatie en verhoor kort vastgezeten.

Speculeren

Of hij na zijn vrijlating is doorgegaan met het belagen van kantoren weten we niet, zegt Janneke Steenbrink van de Orde van Advocaten Gelderland. ,,Vreemd is het wel. Of er echt een verband is met de laatste vernielingen is speculeren. Dat weten we niet.”