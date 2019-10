Is doodgereden Rolex-overvaller dader of ook slachtoffer? Arnhemmer K. verbijsterd om vervolging

Arnhemmer K. werd in maart 2017 in zijn woning in de Arnhemse wijk De Laar-Oost overvallen. Hij had op Marktplaats een Rolex-horloge ter waarde van 30.000 te koop aangeboden. Als hij zijn voordeur open doet voor de aspirant-koper staat er een gemaskerde man met vuurwapen voor de deur.



In de consternatie die dan ontstaat wordt er geschoten. K. en zijn vriendin weten te ontkomen door over de tuinmuur te klimmen. Ze houden een passerende bestelbus van een maaltijdbezorger staande. Die rent weg, waarna het echtpaar in zijn auto stapt. Ze realiseren zich dat hun kinderen boven liggen te slapen en willen terug.