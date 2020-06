Is er genoeg aandacht voor racisme en slavernij in onze boeken? ‘Er wordt nog best veel nadruk op gelegd’

Minister Ingrid van Engelshoven vroeg Kennedy vorig jaar ‘de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen’. Volgens Kennedy is het een misvatting dat slavernij helemaal niet terugkeert in de vijftig vensters die nu worden ververst.



Eén luik is al volledig gewijd aan mensenhandel en gedwongen arbeid door Nederlanders tussen circa 1637 en 1863, zegt hij. ,,Je kunt je wel afvragen of dit voldoende is geweest en of je het ook in andere vensters zou kunnen behandelen.’’



Hij wil nog niet zeggen welke wijzigingen precies zijn doorgevoerd, maar geeft aan dat geprobeerd is ‘nadrukkelijker en bewuster’ te kijken naar de verschillende kanten die een persoon of gebeurtenis uit het verleden kan hebben.