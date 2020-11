Is Rozet in Arnhem écht de slechtste parkeergarage van het land? We namen de proef op de som

Politie treft wietkweke­rij na melding autobrand, Arnhemmer aangehou­den

19 november ARNHEM - Een Arnhemmer is donderdagochtend aangehouden nadat er bij zijn adres aan de Mierlostraat een auto in brand was gevlogen. De toegesnelde politie trof vervolgens in de woning een wietkwekerij aan.