Tegen een correspondent van de BBC zegt Yago dat hij weer naar Nederland wil, samen met zijn vrouw en hun pasgeboren baby. De Nederlandse IS-strijder is groot nieuws in Groot-Brittannië; hij trad vlak na zijn aankomst in IS-gebied in het huwelijk met een Brits meisje dat op dat moment 15 jaar oud was en dus minderjarig. Yago (toen 23) zegt dat hij haar eigenlijk wel te jong vond, maar toch besloot met haar te trouwen. De Britse regering wil de nu 19-jarige vrouw haar nationaliteit afnemen. Haar moeder komt uit Bangladesh, waardoor zij ook die nationaliteit heeft. In de Britse media is het daardoor de vraag waar de vrouw na haar gevangenschap zal neerstrijken.



De Arnhemse IS-strijder zegt ook dat hij de denkbeelden van IS inmiddels verwerpt, en geprobeerd heeft de extremistische groep te verlaten. Hij zou er door de islamitische groep eerder al van beschuldigd zijn een Nederlandse spion te zijn, en zou ook gemarteld zijn. Hij ontsnapte met zijn vrouw en kind toen het kalifaat van IS aan het instorten was. Daarna gaf hij zich over aan Syrische strijders. Hij bevindt zich nu in een kamp met 39.000 gevangenen. Zijn vrouw en kind zouden daar niet meer zijn.