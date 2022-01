Islamitische natuurbegraafplaats met 16.000 plekken in Arnhem: ‘Ik woon hier al bijna 45 jaar, ik wil hier worden begraven’

En dat is uniek in Nederland: nergens is nog een volledig islamitische natuurbegraafplaats met 16.000 graven te vinden waar blijvende grafrust zal heersen. Een grote wens van de moslimgemeenschap komt daarmee uit. Volgens Khaled Mouhouti van moskeegenootschap Islamitische Begraafplaatsen Nederland (IBN), een van de initiatiefnemers van het plan, zijn er elders in het land wel moslimbegraafplaatsen met blijvende grafrust. Maar die raken snel vol.



Veel moslims moeten daardoor uitwijken naar het land van herkomst. Door de coronacrisis is dat niet altijd mogelijk. Daarnaast is er een groep die liever in Nederland wordt begraven. In plaats van in een ver land waar de wortels van de eerdere generaties zich bevinden. ,,Er wonen ongeveer een miljoen moslims in Nederland. Vele generaties moslims hebben hun roots hier. Naast de Marokkaanse en Turkse moslimgemeenschap ook bijvoorbeeld de Surinaamse, Somalische en Bosnische gemeenschap. Daarnaast is er een aanzienlijke groep zonder migratieachtergrond die liever in Nederland wordt begraven, zoals de bekeerlingen. Ik ook. Ik ben hier naartoe gekomen toen ik drie jaar was. Ik woon al bijna 45 jaar in Arnhem. Mijn roots zijn hier. Ik wil hier worden begraven,” vertelt Mouhouti.