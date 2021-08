Ja, dat ziet u goed: de hennep groeit manshoog in het Openluchtmuseum

Cannabis Sativa (hennep) behoort tot de Nederlandse cultuurgewassen en is naast vlas de belangrijkste leverancier voor de touwslagerij. Had hennep eerder nog een onbeduidend plekje op de akker tussen ruim zestig oude cultuurgewassen, dit jaar is in het Openluchtmuseum in Arnhem naast de boerderij uit Staphorst een heus hennepakkertje ingezaaid.



Met spectaculair resultaat: het gewas torent al een halve meter boven beheerder historische landbouw Michael Brandt uit. ,,Die lengte is precies wat we willen, stelen van wel 2,5 meter.”