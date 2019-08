Jaap (69) uit Arnhem is slachtoffer van fraude: ‘QR-code is zo lek als een mandje’

Arnhemse wijk verzet zich tegen isolatie met ‘ongezond’ purschuim

7:29 ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Over het Lange Water (Presikhaaf) verzetten zich tegen het in hun ogen ‘ongezonde’ purschuim dat gebruikt wordt om huizen in de buurt te isoleren. Van de 249 huurders hebben er 163 een handtekening gezet onder een brief tegen het aanstaande isolatieproject van Volkshuisvesting. De verhuurder reageert verbaasd.