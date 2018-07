Jaar cel voor Arnhemmer vanwege grote hoeveelheid kinderporno

De man had de foto's tussen juli 2013 en oktober 2017 in zijn bezit. Bij een politie-inval in zijn huis werden 26.000 beelden en 100 filmpjes gevonden op externe harde schijven en een tablet. Ook waren er chatgesprekken met vermeende minderjarigen en ontving hij kinderporno via Skype. De man was in het verleden ook al schuldig aan het bezit van kinderporno.