Jaar cel voor man die om zich heen stak naar ‘vieze ongelovigen’

De man had daar een huisverbod na meerdere geweldsincidenten en was al vanuit meerdere asielzoekerscentra overgeplaatst wegens agressie.



De rechtbank ziet de actie als poging tot zware mishandeling van een bewoner, bedreiging van meerdere andere bewoners en huisvredebreuk. De officier van justitie had daarvoor twee weken geleden 16 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd geëist.



Op 5 december had de Syriër in zijn huis in Arnhem-Zuid twee of drie halve liters bier, twee jointjes en een xtc-pil op. Toen hij zag dat een Koerdische bewoner van het AZC een bepaalde foto had gedeeld met anderen voelde hij zich belachelijk gemaakt.



Hij ging naar het AZC met een mes, een hamer en een schaar en stormde de kamer van de Koerd binnen. Die sloeg hij met de hamer op zijn been. Daarna pakte hij de Koerd bij zijn keel en stak hij een mes dwars door de arm waarmee de Koerd zich afweerde. De Koerd ontsnapte bloedend en wel naar de receptie met de Syriër achter zich aan.



Daarop richtte de verdachte zijn woede op een groep mensen die net wilde gaan eten. Hij noemde hen ‘vies’ en ‘ongelovig’ en viel verschillende bewoners aan, die zich verdedigden met stoelen en zich verscholen achter tafels.