Jacco en Saskia gooiden het roer volledig om: ‘Het was geen optie dit werk nog veertig jaar te doen’

Daklozen­moe­der Tonnie zoekt wanhopig naar vrijwilli­gers met kerst: ‘Stad en land afgebeld, maar niemand kan’

ARNHEM - Tonnie van den Herik zit in zak en as over haar opvang met de kerst. De 77-jarige moeder van de Arnhemse daklozen kan geen vrijwilligers vinden die op zondag helpen. ,,Ik heb stad en land afgebeld, maar niemand kan.”

23 december