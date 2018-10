Jager mag konijn nu ook op voetbalveld afschieten in Gelderland

ARNHEM - Jagers mogen in de komende zes jaar konijnen die schade veroorzaken ook afschieten op industrieterreinen, begraafplaatsen en voetbalvelden. De provincie Gelderland heeft daar toestemming voor gegeven.

Konijnen horen tot de vijf diersoorten die het hele jaar door bejaagd mogen worden als ze schade veroorzaken aan landbouwgewassen.

Voor het doden van konijnen in de bebouwde kom is echter weer een aparte ontheffing vereist. En die is hard nodig, vindt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland.

Konijnen kunnen gaten graven in sportvelden, wat weer tot blessures kan leiden. Op begraafplaatsen zorgen ze voor verzakkingen van paden en monumentale grafzerken, stelt de Faunabeheereenheid. Daarnaast vreten ze beplanting aan, net als verse bloemen die door nabestaanden zijn neergelegd. En dat leidt weer tot emotionele schade, vrezen de jagers.

Actief in de schemering

De provincie is het daarmee eens. En heeft daarom toestemming gegeven om de konijnen vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang te bejagen. Die periode is cruciaal, zegt Koffeman, omdat konijnen zich overdag niet vertonen en juist in de schemering actief zijn.