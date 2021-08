Jagers verbijsterd over schietverbod Gelderland: ‘Groot probleem voor agrariërs en grondbezitters’

Jagers in Gelderland mogen niet meer schieten op konijnen, vossen, Canadese ganzen, houtduiven, kauwen en zwarte kraaien. Volgens de rechter moet worden aangetoond dat de dieren schade veroorzaken. Er mocht altijd gejaagd worden op diersoorten die op de vrijstellingslijst staan. Een vrijstelling houdt in dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood. Die vrijstelling is nu ingetrokken in Gelderland.

‘Dit is een verrassing’

Het nieuwe verbod is volgens de Nederlandse jagersvereniging ‘een groot probleem voor agrariërs en grondbezitters, want uiteindelijk kunnen zij de schade niet meer voorkomen’, aldus Julia de Vries. „De uitspraak was voor ons een verrassing, met name omdat de soorten waarvan de vrijstelling is ingetrokken ook op de landelijke vrijstellingslijst staan.



De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is degene die over die vrijstellingslijst gaat en niet de provincies”, zegt de woordvoerster van de jagersvereniging.



„Wij kunnen niet in hoger beroep gaan, omdat we niet de gedaagde zijn in de rechtszaak. Dat is de provincie Gelderland. We gaan wel met alle belanghebbenden in gesprek om te kunnen kijken hoe dit kan worden opgelost.”