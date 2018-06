Jakhals op de Posbank?

Jakhalzen komen van nature voor in Afrika. De Goudhals-jakhals komt ook voor op het Arabisch schiereiland en in delen van Zuid-Europa maar niet in ons deel. Als het al om een jakhals gaat is het dier waarschijnlijk ontsnapt uit een privécollectie.

Een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo heeft de beelden ook bekeken en stelt dat het niet om een jakhals gaat. ,,Er duikt elke zomer wel zo een verhaal op'', zegt de woordvoerder die ook naar de nooit aangetroffen Veluwse Poema verwijst. ,,We hebben hier even goed gekeken en durven de stelling wel aan het het geen jakhals is. Het gaat hier om een katachtige, waarschijnlijk een siamees. Dat kun je vooral zien aan de manier van bewegen en aan de staart.’’