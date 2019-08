‘Jaloerse’ Arnhemmer krijgt celstraf voor wapenbezit en slaan van ex-vrouw

Het blíjft vijf over acht; klokken Arnhemse Eusebius­kerk staan weer stil

14:42 ARNHEM - De klokken van de Eusebiuskerk staan stil. Het ‘Horloge van Arnhem’ geeft aan dat het vijf over acht is, en blíjft aangeven dat het vijf over acht is. Maar geen nood, zegt directeur Meike Verhagen van de Stichting Eusebius Arnhem, vanavond of morgen is de Eusebius weer bij de tijd.