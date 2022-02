Jamai verrast Openluchtmuseum met vette cheque: ‘Woohhh! Jeetje’

longread Arn­hem-Zuid wil nu echt af van B-status: ‘Grootse plannen zijn er geweest, maar de uitvoering loopt vaak spaak’

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Daarom neemt De Gelderlander in aanloop naar 16 maart belangrijke thema’s onder de loep in Arnhem en omgeving. In aflevering 1: de verdeling tussen Noord en Zuid.

8:43