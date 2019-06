Jan Markink gaat met Arnhemse politieke partijen in gesprek: lijmen kan misschien ook

ARNHEM - Jan Markink wil zo snel mogelijk aan de slag als verkenner in Arnhem. Woensdagavond besloot de gemeenteraad met een minieme meerderheid (20-19) dat de VVD-gedeputeerde met een nog aan te wijzen GroenLinkser de crisis in Arnhem mag oplossen.

De Arnhemse VVD-leider Leendert Combée heeft hoge verwachtingen van Markink, die geldt als de machtigste man in het Gelderse provinciebestuur en ruime politieke ervaring heeft. Markink heeft de ontwikkelingen in Arnhem in de afgelopen weken op de voet gevolgd en staat al in de startblokken. Hij zegt zich zorgen te maken over de zoveelste crisis in Arnhem.

De crisis in Arnhem ontstond doordat GroenLinks en PvdA het vertrouwen in D66 en de VVD opzegden. Markink wil zo snel mogelijk met de fracties om de tafel om te kijken wat er mogelijk is. Een lijmpoging sluit hij daarbij niet op voorhand uit. Er moet in Arnhem hoe dan ook een meerderheidscoalitie komen, zegt hij. In een college dat moet regeren zonder voldoende steun in de gemeenteraad ziet hij niets.

Markink zegt dat hij er zelf op heeft aangedrongen dat hij niet alleen verkenner wordt. Hij wil per se met een GroenLinkser het karwei in Arnhem aanpakken. ,,Naar mijn idee zijn in elke coalitie in Arnhem die twee partijen nodig.”