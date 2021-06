Jan Smit, Tino Martin en Django Wagner komen naar Openluchtmuseum voor Sterren Muziekfeest

Korenmarkt maakt zich op voor ongeremd dansen met toe­gangstest: ‘Dit wordt voor iedereen wennen’

24 juni ARNHEM Stappen en ongeremd dansen en feesten tot in de kleine uurtjes: het kan vanaf zaterdag weer in Nederland met coronatoegangstest. Op de Korenmarkt in Arnhem wagen zeker zes pioniers zich aan de herrijzenis van het onbekommerde nachtleven: Aspen Valley, Freaky Piano Bar, Loft, Bar XO en Sportsbar 't Huys. De rest kijkt nog even de kat uit de boom en kiest voor borrelen op de anderhalve meter.