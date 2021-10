Jasper bouwde een ecohuis en weet alles van energiezuinig wonen: ‘In de winter in je t-shirt op de bank kan gerust’

Kees van Wonderen hoopt met Go Ahead op ‘de slechte variant’ van Vitesse: Totaal niet eens met kritiek dat eredivisie kleine competitie is

BENNEKOM - Met Go Ahead Eagles treft Vitesse ‘de gedoodverfde degradant’ van de eredivisie. Maar coach Kees van Wonderen broedt op een mirakel in Deventer. De Bennekommer hoopt na een Europese avond op metaalmoeheid in Arnhemse gelederen.

23 oktober