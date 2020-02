Jasper en Ronnie, ‘die in elkaar geslagen homo’s’: ‘Het heeft ons niks gebracht, behalve een hoop narigheid’

,,We leefden een tijdje langs elkaar heen. Ik zat met een zware depressie thuis, had angststoornissen en nergens zin meer in. Ik was mezelf niet, had weinig tot geen emoties, kon me moeilijk verplaatsen in een ander. Empathie-moe, zei mijn psycholoog.’’



Ronnie Sewratan-Vernes (34) is de homo die op 2 april 2017 op de Nelson Mandelabrug in Arnhem samen met zijn man Jasper Vernes-Sewratan (38) in elkaar werd geslagen door een groep minderjarige jongens. Hun verhaal is al vaak verteld.

Nu, drie jaar later, zijn de twee mannen nog betrokken bij een scholenproject: ze maken deel uit van een groep van slachtoffers die op scholen spreken over de impact die zinloos geweld had op hun leven. Die bijeenkomsten worden opgehangen aan de vertoning van de film Fataal van regisseur Jesse Bleekemolen, die ook over dit onderwerp gaat. Vorige week was de honderdste vertoning.

,,We geven voorlichting over iets dat eigenlijk niet had mogen gebeuren. Maar had dat ook zonder die mishandeling gekund? Ja. Dus onder aan de streep moet ik zeggen: het heeft ons niks gebracht, behalve een hoop narigheid.”

Wat die narigheid is? Veel meer dan de mishandeling alleen.