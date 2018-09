Je bent 96 en je wil naar Helene Fischer, kan dat? Ja!

ARNHEM - ,,Dat ik dit nog mag meemaken'', riep Lenie Korn zaterdagavond bij herhaling in het Arnhemse GelreDome. Ook deze Helene Fischer-fan ging ademloos door de muzieknacht, want dat kan gewoon als je 96 bent, zoals zij.

De Duitse artieste die in Arnhem het 73e en laatste concert van haar Stadion Tournee speelde, spreekt tot de verbeelding van verschillende generaties, zoveel was al wel bekend. Toch zal mevrouw Korn uit Alkmaar tot de oudste fans behoren. Net als de tien jaar jongere Mathilde Reussing (86), die door haar zoon Jeroen uit Arnhem mee was genomen.

Herinnering

,,Samen willen we nog een mooie herinnering creëren voor hopelijk nog een lange tijd die wij samen hebben'', liet Reussing weten voordat hij met zijn moeder, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, naar de westtribune in GelreDome trok.

Daarbij kregen zij assistentie van de Stichting Ambulance Wens Nederland, die vervoer voor immobiele patiënten verzorgt. Mevrouw Reussing woonde het heftige spektakel bijna tot het einde bij. ,,Ze was zo moe van alle emotie'', blikt zoon Jeroen terug. ,,Het was geweldig.''

Quote Haar droom is in vervulling gegaan Marianne Korn

De 96-jarige Lenie Korn (2e van rechts) geniet met volle teugen van Helene Fischer, in het gezelschap van onder andere haar dochter Marianne (r)

Lenie Korn hield het in gezelschap van haar dochter Marianne en diens echtgenoot Kees tot het einde vol. ,,Ze was heel moe, maar heel voldaan'', aldus Marianne. ,,Haar droom is in vervulling gegaan.''

Grote fan

Marianne Korn doelt op het feit dat haar hoogbejaarde moeder een van de grootste fans van Fischer is. Elke dag kijkt ze op tv naar optredens en draait ze haar cd's. ,,Mede door deze fantastische artieste geniet mijn moeder van een geweldige oude dag en is ze nooit eenzaam.''