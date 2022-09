‘Je kunt erg anti-lhbti zijn, maar ik ga gesprek niet uit de weg’; Ricardo (31) durft zich nu wél uit te spreken

vrijdaginterview De man achter de eerste Roze Dag in Ewijk: ‘Ik strijd tegen ongelijk­heid’

BEUNINGEN - Wie niet beter weet, zou denken dat Ricardo Brouwer (28) al een hele tijd in Beuningen woont. De Fries - zo voelt hij zich niet - kwam er pas anderhalf jaar geleden naar toe voor de liefde. De relatie is over, zijn ex is vertrokken naar Arnhem, maar Brouwer bleef. Hij is nu actief in de Beuningse politiek en houdt over twee weken de eerste Roze Dag in Ewijk.

29 november