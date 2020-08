‘JE MOET KIJKEN, LUL!’ Na drie Haagse dagen was ik blij om weer in Arnhem te zijn

De man droeg een grote V op de borst en had een oortje in. Ik zat op het bankje van de kledingboetiek die mijn vriendin was binnengelopen. ,,Raak je nooit in gevaarlijke situaties?’’ vroeg ik.



,,Als ik in de buurt ben, gebeurt er niets, meneer,’’ zei de gemeentebeveiliger die amper een kop groter was dan zijn 1.30 meter lange, tot over zijn knieholtes vallende rastahaar. ,,Als je op Paramaribo geboren bent, heb je hier geen last van’’, zei de dwerg over de hitte, zweet uit zijn ogen vegend.



Vorige week verbleven mijn vriendin en ik een paar dagen in Den Haag, voor het eerst. Ongelooflijk dat zo’n grote stad zo’n kleine voetbalclub herbergt. Statige overheidsgebouwen en goed onderhouden paleizen nemen veel ruimte in. Voor de in groten getale aanwezige bevolking is minder ruimte.



Hagenezen bleken inderdaad niet op hun mondje gevallen. Net gearriveerd en een gozer op een brommertje riep toen hij bijna over het hoofd gezien werd: ,,JE MOET KIJKEN, LUL!’’ Bij het stoplicht bromde hij zelf door rood.