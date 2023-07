Je stapt binnen en bestelt koffie. Op zo’n losse, nonchalante manier. Maar waarom alleen in de zomer?

indebuurt.nl Hotspota­lert! Ilse opent dit weekend nieuwe conceptsto­re in hartje Arnhem

Een winkel en workshopruimte ineen; dat is de nieuwe conceptstore Love You More Boutique in Arnhem. Shopliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen, maar ook voor ontspanningsoefeningen ben je hier aan het juiste adres. Eigenaar Ilse Riupassa vertelt over haar ‘lang gekoesterde droom’ haar eigen zaak te openen.