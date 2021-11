Jeff woont op de 18e verdieping: ook na bouw nieuwe woontorens blijft De Helix (voorlopig) de hoogste

Advocaat: het is nergens zo moeilijk werken als in Arnhemse gevangenis

ARNHEM - Nergens is het zo moeilijk voor advocaten werken als in de Blueband-bajes, zoals de Arnhemse gevangenis in de volksmond heet. Niet alleen is er onvoldoende tijd om te overleggen: na 1,5 uur moet je vertrekken, ook worden terugbelverzoeken niet aan gedetineerden doorgegeven.

9 november