Jeroen bedenkt combinatie van kickboksen en yin yoga: Zenboksen gaat van heel hard naar heel zacht

Intensief knallen. Met pads. Niet sparren, want het kickboksen moet wel leuk blijven. En daarna minutenlang in dezelfde ontspannen houding zitten of liggen: yin yoga. ,,Van heel hard naar heel zacht’’, zegt Jeroen van der Lee, de Arnhemse bedenker van het zenboksen.



,,Tijdens de yogaoefeningen na het kickboksen voel je dat je meer ruimte krijgt in je lichaam. Het werkt verzachtend. Opeens gaan mensen voelen in plaats van denken.’’