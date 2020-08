Jesper speelde niet meer met zijn Thomas de Trein-speelgoed, dus gaf hij het aan Rijnstate

Update Ruzie om meisje mondt uit in vechtpar­tij op laatste avond van megakermis bij GelreDome

24 augustus ARNHEM - Drie weken lang was het een groot succes, maar op de laatste avond ging het toch nog even mis. De politie was zondagavond met veel agenten aanwezig bij de megakermis bij GelreDome in Arnhem na een vechtpartij.