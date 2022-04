Jessica Badloe wil aandacht voor allé vluchtelingen: ‘Er zijn er meer dan alleen de Oekraïners’

Kinderen en jongeren die uit Oekraïne zijn gevlucht kunnen vanaf maandag naar school in Arnhem

ARNHEM - Kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne kunnen vanaf maandag 4 april naar school in Arnhem. De gemeente heeft een geschikte plek voor deze kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar gevonden in een schoolgebouw aan de Groningensingel. Daar krijgen ze les in het Oekraïens, Nederlands en Engels.

28 maart