‘Jezus draagt geen mondkapje, hij heeft de dood al overwonnen’

Kerstmis is altijd bijzonder geweest voor pastoor Tuan. Toen hij in 1980 als 11-jarige Vietnamese vluchteling aankwam in Nederland, was kerst het eerste feest dat hij hier meemaakte.



Wat herinnert u zich van die eerste Kerstmis?

,,Het was overweldigend. Tot mijn verbazing mocht ik de kerst meevieren in de kerk in Lobith, ondanks dat ik geen woord Nederlands sprak. We werden zo ontzettend vriendelijk en gastvrij ontvangen. Mede uit dankbaarheid voor die gastvrijheid ben ik later priester ben geworden. Ik wilde iets terugdoen voor Nederland en God.’’



Na een periode als pastoor in Amersfoort te hebben gewerkt, bent u sinds 2018 pastoor in de regio Arnhem. Wat betekent deze stad voor u?

,,Veel. Ik ken Arnhem en haar kerk al heel lang en bewaar er goede herinneringen aan. Een neef van mij woonde vroeger in de stad. Samen met hem heb ik veel avonden doorgebracht in Arnhemse disco’s en bars.



Het mooie was dat er in de Arnhemse Martinuskerk op zondagavond altijd een mis was. Daardoor hoefde ik dus niet zondagochtend, een paar uur na het stappen, naar de kerk. Ik kon altijd uitslapen.’’