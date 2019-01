Jihadrapper moet zijn Nederlanderschap afstaan, maar kan dat zomaar?

video Gezellige drukte op Arnhemse ijsbaan

22 januari ARNHEM - Na de voorzichtige start op maandagavond was het dinsdag goed raak op de ijsbaan van sportpark 't Cranevelt in Arnhem-Noord. Chocomel en erwtensoep gingen in de kantine van ijsclub Thialf grif van de hand; buiten trokken vele tientallen schaatsliefhebbers in alle rust of juist wat sneller hun baantjes. En ook 's avonds was de baan weer vol met schaatsers.