John Berends is 100 dagen commissaris van de Koning: Nog even wennen aan de reuring

Of hij even een aardbeitje mag pakken voor de foto. John Berends kijkt de marktkoopman hoopvol aan, reikt al naar een bakje. Maar de verkoper is onverbiddelijk, ook voor de commissaris van de Koning. ,,Dan komt iemand anders er straks één tekort.”



Berends lacht, haalt zijn schouders op vervolgt zijn weg naar het provinciehuis, zo’n honderd meter verderop. Onderweg schudt hij nog wat handen en begroet hij voorbijgangers.



‘Mensenmens’, zo laat de oud-burgemeester van Apeldoorn zich het liefst typeren. Drie maanden geleden werd de Uddelenaar geïnstalleerd. De hoogste tijd om de balans op te maken.



U heeft een dag 55 Statenleden uitgezwaaid en een dag 55 Statenleden ingezworen. Wat hebt u die andere 98 dagen gedaan?

,,Je zou m’n agenda eigenlijk eens moeten zien. Dat is veel leuker. Vanaf dag één ben ik me aan het inwerken. De Staten en Gedeputeerde Staten, hoe doen we zaken met elkaar? Waar liggen de gevoeligheden? Verder trek ik er veel op uit. Ik wil niet alleen maar binnen zitten. Ik ben in de Achterhoek geweest, de Betuwe, heb koninklijke bezoeken voorbereid, profielschetsen voor burgemeesters opgehaald.”