Johnny The Selfkicker even terug in Arnhem: ‘Kom toch eens klaar klootzak’

Dinsdag 28 januari knalt het in Theater aan de Rijn in Arnhem, als het aan theatermakers Jos Nargy, Joep Hendrikx en Bas Prins ligt. Ze vonden elkaar in liefde voor poëzie, maken al vier jaar theater over het leven en werk van dichters. Ze maken poëzie toegankelijk en bewijzen, nu in de slipstream van Johnny van Doorn, dat het genre vooral niet stoffig is.



Een lieve gek. Dat is het beeld dat Jos Nargy (32) heeft van Johnny. Bewust maakte hij Johnny niet mee, maar na het zien van de documentaire ‘Poëzie in Carré’ dacht hij: hier moeten we iets mee.