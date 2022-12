Jong talent met ‘interesse, zin en ambitie’ zit gebakken: spelers gezocht voor ‘Paradiso!’

ARNHEM - Een uitgelezen kans voor jong talent: Introdans, Oostpool, Phion en Musis & Stadstheater zoeken jongeren tussen 15 en 26 jaar voor de grote jongerenvoorstelling Paradiso! die volgend jaar in mei te zien is in Arnhem.

Wie een rol in het stuk ambieert kan zich tot 9 december aanmelden, audities vinden plaats in december en januari. Paradiso! wordt geregisseerd door Char Li Chung, de choreografie is van Adriaan Luteijn & Chantal de Vries, en dirigent/muzikaal leider is Joost Smeets.

„Interesse, zin en ambitie zijn al genoeg om een kans op een rol te krijgen”, zegt regisseur Char Li Chung. „Dus ik zeg: meld je aan!” Jongerenproducties prijken al langer op het palmares van Oostpool, samenwerking met amateurtalent is daar onderdeel van.

‘Deze tijd verdient optimisme’

„Elk jaar kiezen we een verhaal uit de wereldliteratuur. Voorjaarsontwaken was daar eerder dit jaar een succesvol voorbeeld van. Dante zoemt al langer in mijn hoofd, nog steeds wordt zijn boek De Goddelijke Komedie gelezen en laten lezers en kunstenaars zich inspireren door zijn gedicht in drie delen. Meestal is het de hel (Inferno) die aangegrepen wordt. Ellende biedt inspiratie voor kunstenaars. Maar ik dacht: deze tijd verdient iets anders, iets optimistisch. De ellende van dit moment is al zo groot, dus Paradiso! zal een beter medicijn zijn. In taal, dans en muziek reizen we naar een hemelse plek waar alle energie samenkomt.”

Oostpool zoekt nu dus 25 jongeren die vol willen meegaan in de voorstelling waarin professionele acteurs, musici en dansers met hen samenwerken. „Wat Oostpool betreft hoeven zij geen ervaring te hebben, geen achtergrond in amateurtoneel. Vooral hun enthousiasme en zin in toneel telt.”

Introdans en Phion zoeken ieder 15 jongeren die enige ervaring hebben binnen dans en muziek. Eens per week repeteren de drie gezelschappen vanaf eind januari in eigen huis met hun groep jongeren. Chung: „We scheiden de disciplines deze keer waar het om repetities gaat, dat werkt beter. In twee weekenden zullen we vanuit het collectief aan de productie werken en dan komt alles samen.”

‘Paradiso!’ van Dante, de magische mix van dans, theater én muziek is op 5, 6 en 7 mei 2023 in Arnhem te zien. Aanmelden kan via de website van Introdans.

