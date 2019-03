Jonge caissière werd onderuit geschopt omdat verwarde Arnhemmer dacht dat ze 'Naomi' was

ARNHEM – Je zult maar als achttienjarige caissière in de waanbeleving van een 33-jarige psychotische Arnhemmer terechtkomen, bedreigd worden via social media en uiteindelijk in de supermarkt waar je werkt worden mishandeld.

De jonge vrouw die het overkwam koos er dinsdag op de rechtbank voor achter het glas plaats te nemen, tussen haar moeder en haar vriend in, op veilige afstand van de verdachte die onder begeleiding van de parketpolitie de zaal werd binnengebracht.

Spijt

De Arnhemmer zag er enigszins verfomfaaid uit, maar slikt inmiddels medicatie en leek niet meer psychotisch. ,,Als we het dossier lezen, komt u over als heel verward. Het is duidelijk dat u er nu beter aan toe bent”, reageerde de rechtbank.

,,Ik vind het jammer dat ik er zo psychotisch bij heb gelopen”, aldus de verdachte met trillende stem. ,,Ik heb er wel spijt van.”

Bedreigende berichten

Hij had zichzelf aangepraat, legde hij uit, dat hij achtervolgd werd door ene Naomi. Die zou met berichten op Facebook de relatie tussen hem en zijn ex verstoren. Op de een of andere manier was hij in de veronderstelling dat de caissière die Naomi was. Hij sprak haar er in de supermarkt in Presikhaaf op aan en stuurde haar provocerende en bedreigende berichten tussen april en november vorig jaar.

In september liep hij de supermarkt in en sprak haar weer aan. De caissière voelde zich bedreigd, sprong over de balie en rende weg. Hij kwam haar achterna en schopte haar onderuit, waarna ze met haar hoofd hard op de grond terechtkwam.

,,Ik dacht dat ze me lastig viel. Ik wou dat stoppen en heb haar toen geschopt”, beaamde de verdachte. ,,Achteraf gezien heb ik het mezelf allemaal aangepraat.”

Maatregelenrapport

Of er wel een Naomi bestaat, is niet duidelijk. Ook niet of de ex bestaat. In ieder geval meende de verdachte de ex of Naomi sinds eind 2017 overal te zien, zoals bij het Kruidvat en in de bus.

Een rapport over wat er met hem moet gebeuren, bleek nog niet klaar. Het gaat om een maatregelenrapport, wat betekent dat hem voorwaardelijke tbs boven het hoofd hangt. Het is de bedoeling op 14 mei door te gaan. De caissière wil dan vertellen wat het met haar gedaan heeft.