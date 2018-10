Jonge god Emile Ratelband (69) begint aan achtste en negende kind: ‘Ik ben bewustzijnsverruimer’

Emile Ratelband, geboren op 11 maart 1949, heeft weer iets bedacht. De Arnhemse patatbakker annex ‘entertrainer’ voelt zich geen AOW’er, maar een jonge god. Sterker: hij ís een jonge god. Omdat een gevoel maar een gevoel is, wil hij nu afdwingen dat zijn geboortedatum wordt vastgesteld op 11 maart 1969. Twintig jaar later. Op 5 november maakt hij zijn zaak aanhangig bij de rechtbank in Arnhem. ,,Je kunt je naam veranderen. Je kunt je geslacht veranderen. Waarom niet je leeftijd? Nergens word je zo mee gediscrimineerd als met je leeftijd. Ik heb me laten onderzoeken. En wat blijkt? Mijn biologische leeftijd is 45 jaar.’’