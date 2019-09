Jonge neushoorn Thomas ruilt Burgers’ Zoo in voor dierentuin van Rome

Burgers’ Zoo streeft ernaar om jonge breedlipneushoorns ongeveer drie jaar bij de moeder in de groep te houden. Breedlipneushoorns zijn de enige van de in totaal vijf soorten neushoorns, waarbij nauw verwante vrouwen en hun jongen in kuddeverband leven.



De meeste jongen drinken het eerste jaar nog melk bij de moeder. De mannen doen hier vaak nog langer over, soms tot wel twee jaar. Dit fenomeen komt we vaker voor bij diersoorten, waarbij de mannen uiteindelijk beduidend groter worden dan de vrouwen.



Mannetjes verlaten vaak pakweg tussen hun derde en zesde levensjaar hun moeder en vormen dan tijdelijke groepen met mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Zo maken ze samen meer kans tegen volwassen mannen, die solitair leven. In hun eentje zouden ze worden weggejaagd.