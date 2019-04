Jonge overvallers veroordeeld voor overval op tankstation in Arnhem

Twee medewerkers waren in oktober vorig jaar aan het afsluiten, toen de vier gemaskerde jongens binnenkwamen met een mes en een vuurwapen. Dat vuurwapen bleek later nep te zien. Ze riepen tegen de medewerkers dat ze de kassa open moesten maken en gingen ervandoor met sigaretten, geld en een iPhone.



Een van de daders, de zestienjarige jongen uit de wijk Presikhaaf, had in mei daarvoor ook al geprobeerd snackbar Plaza Kolibrie in zijn wijk te overvallen. Hij richtte een vuurwapen, of in ieder geval iets wat daarop leek, op de eigenaar die bij de kassa stond en riep om geld.