Jonge pedojagers horen celstraffen en werkstraffen tegen zich eisen vanwege fatale mishandeling Jan: ‘Pedojacht is letterlijk levensgevaarlijk’

Voor de 73-jarige gepensioneerde docent Jan liep de uitlokking en mishandeling eind oktober fataal af. Hij dacht via internet een afspraak te hebben gemaakt met een blond knulletje van 15 jaar. In plaats daarvan werd hij door de groep van vijf jongens opgewacht bij de supermarkt in het Arnhemse Spijkerkwartier. Hij overleed aan een hersenbloeding.

,,Het slachtoffer is meerdere malen geschopt en geslagen. Ook toen hij op de grond lag en tegen het hoofd werd getrapt”, aldus de officier van justitie. Jan had aanvankelijk de afspraak willen afzeggen. Hij vond 15 jaar eigenlijk veel te jong. Hij werd overgehaald toch te komen. Een van de jongens filmde het incident, dat in amper 23 seconden voorbij was. Niet alles staat op beeld.

Een 18-jarige jongen uit Rozendaal hoorde de zwaarste straf eisen: 18 maanden celstraf in een gevangenis voor volwassenen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen een 17-jarige jongen is 15 maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Een andere 17-jarige jongen gaat als het aan het OM ligt twaalf maanden naar een verblijf in de jeugdgevangenis in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

,,Het slachtoffer is meerdere malen geschopt en geslagen. Ook toen hij op de grond lag en tegen het hoofd werd getrapt”, aldus de officier van justitie. Jan had aanvankelijk de afspraak willen afzeggen. Hij vond 15 jaar eigenlijk veel te jong. Hij werd overgehaald toch te komen. Een van de jongens filmde het incident, dat in amper 23 seconden voorbij was. Niet alles staat op beeld.

Worsteling

Volgens de officier hebben deze drie de klappen en trappen uitgedeeld. ,,Al is niet na te gaan wie de fatale klap of trap heeft uitgedeeld.”

De andere twee, 15 en 16 jaar oud, zijn volgens hem medeplegers. Hij eiste tegen hen werkstraffen van 240 uur en voorwaardelijke celstraffen in een jeugdinrichting van respectievelijk negen maanden en zes maanden. Voor alle geëiste straffen geldt een proeftijd van twee jaar.

De officier zei best geworsteld te hebben met de eisen. , ,,Ik heb zelf een zoon van 13 jaar.” De maatschappij eist echter harde straffen voor dit soort ernstige misdrijven. Toch wil hij ook rekening houden met de jonge leeftijd van de verdachten, en bij hen een criminele toekomst voorkomen. Hij benadrukte dat Jan geen pedofiel was en de jongens geen doorgewinterde pedojagers, maar jongens die zich meeslepen in hun sensatiezucht.

Quote We zagen deze week hier jonge jongens zitten, snotneuzen die een klotegein­tje uithaalden, zoals één van de nabestaan­den zei. Officier van Justitie, Openbaar Ministerie Oost-Nederland

,,Alles is niet zo zwart wit. Jan was een lieve man. Hij sprak nooit eerder af met minderjarigen. Hij was geen pedo verloor zijn meest kostbare bezit, het leven. De nabestaanden zijn hun vader en opa verloren. We zagen deze week hier jonge jongens zitten, snotneuzen die een klotegeintje uithaalden, zoals één van de nabestaanden zei.” De officier nam het op voor de ouders die mogelijk twee kinderen achter tralies zien verdwijnen. ,,Het zijn lieve mensen. Hadden zij dit kunnen voorkomen? Nee, zeer waarschijnlijk niet.”

Verdriet

De nabestaanden van Jan hebben tijdens de zittingen hun verdriet uitgesproken. Ze eisen een schadevergoeding van en die moet worden toegekend, aldus het Openbaar Ministerie. Georganiseerde geweldpleging is onacceptabel. Eigenrichting moet voorkomen worden, aldus de officier. ,,Pedojacht is letterlijk levensgevaarlijk. Dat fenomeen moet stoppen Om een dergelijk fenomeen de kop in te drukken is het aan de autoriteiten om te laten zien wat de consequenties kunnen zijn voor iedereen die zich tot een dergelijk ‘tijdverdrijf’ laat verleiden of zich daartoe aangetrokken voelt. Dat levert je een heel stevige straf op.”

Volledig scherm man die overleed in het spijkerkwartier door mishandeling. Arnhem © Rolf Hensel

Reeks

De dood van de 73-jarige Arnhemmer Jan leidde tot landelijke ophef. Zijn overlijden Jan bleek het dieptepunt in een reeks van mishandelingen in oktober vorig jaar. Twee van de vijf jongens in de zaak van Jan waren volgens het OM ook bij andere gevallen van pedojagen betrokken. In totaal staan er tien jongens voor pedohunt terecht. Tegen een 17-jarige jongen uit Arnhem werd maandag al een straf geëist van een werkstraf van 60 uur en 4 weken voorwaardelijke jeugddetentie voor mishandeling in vereniging. Bij al die mishandelingen is de verkeerde, iemand die niet wilde afspreken in elkaar geslagen.

Filmen

Een jongen die de mishandling in het Arnhemse Sonsbeekpark filmde hoorde maandag een werkstraf van 40 uur geëist en 2 weken voorwaardelijke jeugddetentie. Het filmen van het geweld, gepleegd door anderen is volgens de officier van justitie ook een vorm van openlijke geweldpleging.

Volledig scherm Herdenking voor de 73 jarige Jan die in het Arnhemse Spijkerkwartier om kwam. © Rolf Hensel