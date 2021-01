Jongen (17) die gebroken schedel werd geslagen in Arnhem zit nu zelf vast voor straatroof

Leven met de onzichtba­re vijand van nu: Suzanne Liem brengt oud-militairen van Bronbeek in beeld in tijden van corona

19 januari ARNHEM Angst voor de onzichtbare vijand van het coroavirus overviel de bewoners van het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek vorig jaar tijdens de eerste lock down. Documentair fotograaf Suzanne Liem slaagde erin om het leven van de bijzondere Arnhemse gemeenschap in coronatijd vast te leggen. Het resultaat is tot 1 juli te zien in de tuin op het landgoed bij het museum.