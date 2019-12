Jongen (17) zwaar mishandeld in stationshal in Arnhem, 37-jarige man opgepakt

Volhouder groenteman Gradus (77) moet ermee stoppen

12:26 ARNHEM/HUISSEN - Of hij de oudste groenteman in de regio was, is niet wetenschappelijk vastgesteld, maar dat de 77-jarige Gradus Peeters uit Huissen tot afgelopen zaterdag groenten en fruit verkocht mag op z’n minst bijzonder heten.