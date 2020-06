Jongens (12 en 14) horen 60 uur werkstraf eisen voor flatbrand met twee doden in Arnhem

De rechtszaak diende dinsdag bij de kinderrechter achter gesloten deuren vanwege de jeugdige leeftijd van de twee jongens. Het Openbaar Ministerie (OM) is van oordeel dat beide jongens verantwoordelijk zijn voor het afsteken van vuurwerk in de hal van het flatgebouw, waardoor uiteindelijk de brand is ontstaan. De twee tieners worden officieel verdacht van opzettelijke brandstichting, met de dood tot gevolg.



De flat aan het Gelderseplein vloog deze nieuwjaarsnacht in brand nadat de twee jongens vuurwerk op een bankstel in de portiek van het gebouw legden. Het bankstel vatte vervolgens vlam, waarna er een hevige brand ontstond met rampzalige gevolgen.



De lift met daarin een gezin met twee kinderen kwam vast te zitten. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar de flatbrand. De vader en zoon zijn om het leven gekomen. De destijds 36-jarige moeder en 8-jarige dochter hebben de brand overleefd.

Advocaat verdachte: ‘Niet met opzet brand gesticht’

Volgens Jan Schouwenaar, advocaat van de inmiddels 14-jarige verdachte, moet dit eerst nog bewezen worden. ,,Mijn cliënt heeft inderdaad een grondbloem (vuurwerk, red.) in het bankstel gestopt. Maar het is nooit zijn intentie geweest om iemand ook maar iets aan te doen.’’ Schouwenaar zegt tevens dat tiener de gevolgen van zijn actie nooit heeft kunnen overzien.



Het OM is van mening dat de brand ‘onvoorstelbaar veel leed heeft aangericht bij de betrokkenen’ en daarnaast ook een grote impact heeft gehad op de omwonenden en de hulpverleners. Een straf is daarom op zijn plaats. Ook dat is iets wat de tieners volgens Schouwenaar niet konden overzien. ,,Hij heeft het flatgebouw niet willens en wetens in brand gestoken’’, aldus de advocaat.

‘Straf niet verantwoord’

Naast het feit dat de verdenkingen nog niet bewezen zijn, vindt Schouwenaar de strafeis pedagogisch niet verantwoord. ,,Deze straf heeft een enorme impact op de levens van beide jongens.’’ Hiernaast vraagt hij zich af of nabestaanden wel kunnen leven met een werkstraf van 60 uur. ,,Dan kun je beter geen straf geven.’’



Persofficier van Justitie Carina van Zwol laat weten dat het OM de straf juist passend vindt, ook in de richting van de nabestaanden. ,,Voor ons is het duidelijk dat de jongens geen slachtoffers wilden maken, maar feit is wel dat ze brand hebben gesticht en daardoor verantwoordelijk zijn voor de dood van vader en kind.’’



Van Zwol denkt dat een werkstraf juist goed kan zijn voor de tieners, zodat ze kunnen leren van hun daden. ,,Voor een vergrijp als deze hadden de jongens zelfs een jaar jeugddetentie kunnen krijgen, maar daar zagen we vanaf.’’



De rechtbank doet op 29 juni in het openbaar uitspraak.