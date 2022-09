Jongeren trekken door centrum Arnhem voor snellere actie tegen klimaatverandering: ‘Bomen! Bomen! Bomen!’

Mega Piraten Festijn na corona terug in GelreDome: ‘We zagen het de afgelopen jaren somber in’

ARNHEM - Het Mega Piraten Festijn keert na drie jaar terug in het GelreDome. Zaterdag 17 december staan onder meer Gerard Joling, Frans Bauer, Tino Martin, Jannes en Jan Smit op de planken in Arnhem. Een klein wonder, zegt organisator Eddie Mensink: ,,Want de afgelopen jaren zagen we het somber in.”

