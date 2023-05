Jongerencentrum én geliefde jongerenwerker blijven op de Geitenkamp: ‘Actievoeren loont’

Column Niet naar een voorstel­ling, maar wel bier drinken bij Hoogte80: ‘Ja, ik ben een cultuurbar­baar’

,,Zeg, moeten we niet naar een voorstelling of zo?”, begon mijn gezelschap vrijdagavond. ,,We zijn op Hoogte80, een cultureel festival, maar we hebben nog helemaal niks gezien.”