Joods monument in Arnhem onder grote belangstelling onthuld

Honderden genodigden en andere belangstellenden kwamen op de Jonas Daniël Meijerplaats bij de Eusebiuskerk samen om de onthulling bij te wonen. Het monument is ontworpen door Betty Jacobs, wier grootouders omkwamen in Sobibor. Ze raakte ontroerd toen ze dat in haar korte toespraak vertelde. Het monument van steen bestaat uit een grote sokkel waarop een boekrol en een koffer. De boekrol bevat de tekst ‘Vergeet nimmer wat hen is aangedaan’. De koffer refereert aan de ellendige reis van de weggevoerde Joden.