Joodse Max Nathans (82): ‘Er werd nooit over omgekomen familieleden gesproken’

,,Deze foto is gemaakt aan de Van Lawick van Pabststraat in Arnhem, waar mijn familie toen woonde. Er staan ruim twintig personen op die foto. Na de oorlog bleken er nog maar zes in leven. In het jaar dat de foto gemaakt werd, doken zijn ouders met hem onder. Zo ontsnapten zij aan de gaskamers.



Nathans vertelt dat zijn moeder op een onderduikadres in Zwolle is bevallen van zijn broers Lex (februari 1943) en Bram. ,,Bram is ironisch genoeg geboren op de dag dat Auschwitz is bevrijd, dus 27 januari 1945.”



Bij de geboorte van Lex ging het bijna mis. Buren hoorden de baby huilen. Mensen die hielpen, kwamen met een smoesje waardoor moeder en kind gered werden.