Journalist krijgt 500 euro boete voor kopen van illegaal vuurwerk voor reportage

Terugblik op 2020 Brandweer­man Ron blikt terug op fatale flatbrand waarbij Raymond en Jelle omkwamen: ‘Bij die lift handel je gewoon, je gaat op adrenaline’

30 december ARNHEM - Onderweg deden ze het zwaailicht uit. Dat helpt als het mistig is. Dan heb je niet steeds die blauwe flits in je gezicht. Het Gelderseplein in Arnhem reden ze eerst nog voorbij. Het belabberde zicht en die paar meter dat de bluswagen in zijn achteruit moest, dat zijn gek genoeg details die een brandweerman, gevraagd naar de zwartste episode in zijn carrière, nog precies weet.