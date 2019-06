‘Juist de jongeren die hulp het meest nodig hebben, worden in de steek gelaten’

Westerveld sprak vaak Noa met over de jeugdzorg. ,,Want ondanks haar worsteling, wilde ze altijd meedenken over hoe het beter kan. Vorige week liet ze me weten dat ze niet meer kon.



Na tientallen opnames, telkens weer een sprankje hoop en vervolgens nieuwe teleurstellingen.‘Het is op. Ik leef al zo lang niet meer écht, ik overleef, en zelfs dat niet echt. Ik adem nog wel, maar ik leef niet meer”, schreef Noa.”



Westerveld beloofd Noa door te gaan met haar strijd voor een betere jeugdzorg voor de paar honderd andere jongeren ‘die vastlopen omdat ze lijden aan het leven.’