Justitie eist twee jaar cel tegen ‘foute wout’ Jesper D.

video CLUBHELDEN | Lisa (16): ‘Het is niet alleen geven, je krijgt er veel voor terug’

10:31 ARNHEM - Ze kreeg het ‘vrijwilliger zijn’ er met de paplepel ingegoten. Lisa Rikken groeide op in een gezin, waar papa Frank en moeder Chantal zich jarenlang intensief inzetten - en dat nog steeds doen - voor hockeyvereniging HCM. Voor de 16-jarige Arnhemse was en is het dan ook de normaalste zaak van de wereld om hetzelfde te doen voor ‘haar cluppie’.