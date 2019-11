Justitie eist werkstraffen tegen twee Arnhemmers voor handel in anabolen en hennep

Een 29-jarige Arnhemmer heeft volgens de aanklager de even oude hoofdverdachte in het onderzoek geholpen, door de domeinnaam anabolenfreaks.nl te registreren en te betalen, en door allerlei spullen voor de productie en verkoop voor de hoofdverdachte op zijn adres in ontvangst te nemen.



Dat gaat onder meer om medische spullen, maar ook hologramzegels. Dat zou deels gebeurd zijn nadat de opslag van spullen in een woning aan het Schipholplein was binnengevallen en ontruimd en de hoofdverdachte zijn praktijken op andermans namen en adressen probeerde voort te zetten, aldus het verwijt.



De aanklager wil dat de vermeende helper 240 uur werkstraf krijgt in de inmiddels oudere zaak.