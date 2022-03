Justitie helemaal klaar met hardleerse Let die maar blijft terugkomen en Coop in Arnhem wilde overvallen

Vader verstopte vuurwapens onder kinderbed­je en tussen bankkus­sens

ARNHEM - Een vader van vier kinderen uit de Arnhemse wijk Immerloo is 12 november 2021 opgepakt, omdat hij twee vuurwapens met toebehoren in huis had waar de kinderen rond liepen. Het wapentuig lag verstopt onder een kindermatrasje van een van de kinderen, en onder de kussens van de bank. Ook lagen er vuurwapenspullen in een tas achter een vrieskist.

3 maart